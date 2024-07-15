عاجل: تأجيل نهائي الأرجنتين وكولومبيا نصف ساعة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميامي (الولايات المتحدة): تقرر تأجيل نهائي كوبا أميركا الليلة بين الأرجنتين وكولومبيا والذي كان مقرراً له أن ينطلق الساعة 3 فجراً بتوقيت السعودية، وتم تأخيره نصف ساعة ليبدأ 3.30 فجراً، بسبب مشاكل تنظيمة تتعلق بجماهير كولومبيا التي لا تحمل تذاكر، وحاولوا دخول ملعب هارد روك عنوة، في ميامي بالولايات المتحدة، وهو الملعب الذي يستضيف المباراة النهائي لبطولة أميركا الجنوبية.

تشكيلة الأرجنتين

وتضم تشكيلة الأرجنتين إميليانو مارتينيز، حارساً، وللدفاع غونزالو مونتيل، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاغليافيكو، وفي وسط الملعب رودريغو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، وللهجوم ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، و أنخيل دي ماريا.

المواجهات السابقة بين المنتخبين

التقى منتخب الأرجنتين وكولومبيا في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021، وفازت الأرجنتين بركلات الترجيح، وفي عام 2019، وفي دور المجموعات، فازت كولومبيا بنتيجة (0-2). وفي عام 2015، التقى الفريقان في الدور ربع النهائي وفازت الأرجنتين أيضًا بركلات الترجيح.

وبشكل عام فازت الأرجنتين على كولومبيا في 22 مباراة، وتعادلا في 10 مباريات، وحقق المنتخب الكولومبي الفوز في 8 مباريات، ويتطلع ميسي ورفاقه الليلة للفوز باللقب القاري، والاستمرار في تحقيق الأمجاد الكروية للجيل الحالي المتوج من قبل بالكوبا وكذلك مونديال 2022 قي قطر.

مفاجأة كولومبيا

كانت كولومبيا مفاجأة البطولة، ليس فقط لوصولها إلى النهائي الكبير، ولكن أيضاً لكونها الفريق الذي قدم أفضل كرة قدم طوال البطولة. لم تكن من المرشحين للوصول إلى النهائيات، لكنها جاهزة للفوز بلقب لم تحققه منذ عام 2001.

اللقب 45 لميسي؟

تبدأ الأرجنتين كمرشح مفضل للفوز باللقب. ويطمح فريق ليونيل سكالوني إلى تحقيق التاج الثلاثي (كوبا أمريكا، كأس العالم وكوبا أمريكا)، بينما يمكن لليو ميسي أن يحقق رقما قياسيا خاصاً، وهو الفوز باللقب الـ45 في مسيرته الكروية أندية ومنتخبات.

ويدرك سكالوني أن المباراة لن تكون سهلة، لأنه يواجه فريقاً خاض 28 مباراة متتالية دون خسارة.