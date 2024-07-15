أيمن يونس : كان يجب على المقربين من رمضان صبحي توعيته بشأن المنشطات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، أن إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل الخاصة بالمنشطات هي حماية للاعبين، وفرض العدالة بين جميع عناصر لعبة كرة القدم، بالإضافة إلى حماية أي لاعب من تناول مواد محظورة تؤثر على القلب، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين لديهم رغبة الفوز والظهور بمستوى جيد، وقد يرتكبوا أمور خاطئة لذلك لابد من حمايتهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كل فريق لابد أن يتوافر لديه طبيب نفسي، من أجل تخطي أي أزمة للاعبين، الشق الإداري أصبح مشكوك فيه، خصوصا مع تولي شخصيات غير مؤهلة لتولي المناصب الرياضية وهم موجودين في أماكن حيوية في صناعة كرة القدم، وفشلنا في اختيار الشخص صاحب الكفاءة".

وأضاف: "لابد من وجود شركات كرة قدم في كل الأندية من أجل الحديث عن ميزانية الفرق، أتمني أن أعرف فريق واحد في مصر يكسب من كرة القدم، مثلما يحدث في كل دول العالم، وهذا هو النظام الاحترافي لكل دول العالم".

وأكمل: "هناك لاعبين تحدوا لجان المنشطات منهم حسام غالي، الذي أصر على موقفه وأثبت براءته، وهذا من حق رمضان صبحي الذي أتمنى له أن يعود لكرة القدم، ولكن هناك جنون يصيب بعض اللاعبين بأنهم يريدون إظهار أفضل مستوى لهم وأن يكونوا لديهم طاقة قوية ويثبتوا جداراتهم في الملعب، كلمة خائفين على رمضان يحدث له نفس ما حدث لرفعت غير مقبولة تماما".

وزاد: "كان يجب على المقربين من رمضان صبحي حمايته، فهو لاعب مهم ودولي وكان لابد من الحفاظ عليه، وأتمنى أن يتم التعامل معه بشكل جيد، بعيدًا عن الظروف العاطفية والنفسية، والتحاليل التي اجريت للاعبين من اجل حمايتهم في المقام الأول.. وأتمنى ان يتم اختيار طبيب نفسي أو مدرب نفسي لان اللاعبين تتعرض على ضغوط كثيرة".

وأردف: "اصبحنا نشاهد احتفالات اللاعبين بالأهداف، كلها أصبحت تعبر عن الضغط الذي يتعرضون له، فلم يعد يفرح أي لاعب بأهدافه، لكنه يريد التعبير عن أمور معينة خصوصا في الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك".

واستطرد: "السوشيال ميديا صنعت العالم بها، بل وأصبح البعض يقول انهم ينفذون افكار السوشيال، وما يخيفنا أن البعض بالفعل اصبح ينفذوا ما يطلبه البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإداري يجب أن يكون واثقًا في نفسه، وصاحب شخصية قوية".

وأكد: "ضعف اللوائح هي الأزمة بين اتحاد الكرة والأندية، وهي من أسباب أزمة إبراهيم عادل وبيراميدز، لابد أن يقوم اتحاد الكرة بتعديل بعض البنود بالاتفاق مع الجمعية العمومية وأن يتم تنظيم العلاقة بين الأندية والاتحادات.. هناك لوائح يجب تعديلها، قديمًا كانت الأندية تُعاقب لاعبيها قبل اتحاد الكرة"، لا نجيد الحديث سويًا، ولم نرى اجتماع بين الرابطة والأندية، نفتقد للغة الحوار، ولا يوجد لدينا لوائح ولا قوانين ولا ضوابط، لحماية اتحاد الكرة وكذلك الأندية واللاعبين والحكام".

وأضاف: "اللوائح لا تحمي حكام مصر، لم نرى لاعبين ومدربين ينتقدون الحكام علنًا، هذا ليس مسموح مطلقًا، أصبحنا نسمع تصريحات غريبة من رؤوساء الأندية المسئولين وينتقدون قضاة الملاعب في الفضائيات، أرفض سياسة التشويه والاتهامات المستمرة لمنظومة التحكيم المصري".

وأكد: "عندنا واهب "تموت" لأننا لا نمتلك الرؤية من أجل إشراكهم والدفع بهم في المباريات، شاهدنا يامين لامال وهو أفضل لاعبي يورو 2024".

وأتم: "أنا أكره سياسة (الندب) لابد من تعديل اللوائح، بدلا من استمرار الأخطاء، ووزير الرياضة تمنى أن يكون هناك رجال أكفاء في اتحاد الكرة وهو عنوان (يخوف).. وكلنا نتمنى وجود قيادات قوية، ولكن هذا يأتي باللوائح والقوانين وليس بالأشخاص".