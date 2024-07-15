سيد معوض : اليورو أثبتت قيمة اللاعبين صغار السن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الاستفادة الكبرى من يورو 2024، هي وجود عدد كبير من اللاعبين الناشئين تحت 19 عامًا وكذلك وجود عددًا كبيرًا من العناصر التي لم تتجاوز أعمارهم أيضا 23 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا لا يحدث في مصر، ونادرًا ما أصبحنا نشاهد لاعبين صغيرين مع الأندية الكبرى، وآخرهم كان رمضان صبحي مع الأهلي الذي لعب وهو 17 عامًا.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "العبرة دائما بظهور لاعبين ناشئين وهو توقيت الدفع بهم وتجهيزهم بالشكل الأفضل، والأهلي يُعاني منذ خمس سنوات من عدم وجود بديل قوي للتونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.. لابد من الجلوس مع المدربين والتأكيد على أهمية البطولات ولكن مع ضرورة صناعة جيل قوي وشاب، ومنتخب اسبانيا سيظهر في اليورو القادم مع مجموعة شابة ومميزة بالإضافة للعناصر التي ظهرت خلال البطولة الحالية".

وأضاف: "الأهلي لديه مباريات مؤجلة، وقادر على الفوز بها واعتلاء قمة الدوري المصري، ومعظم الفرق في مصر متشابهة ويقدمون أداءًا جيدًا على فترات، والفريق الوحيد الذي كان يسير بشكل جيد هو بيراميدز، لكنه خسر أمام الأهلي في أجواء جماهيرية وضغوط كبيرة، عندما يحتاج الفريق الأحمر للفوز تجد لاعبيه يقدمون أفضل مستوى، وسمات الأهلي وشخصية البطل مكتسبة منذ سنوات، وأي لاعب جديد يكتسب تلك الصفات بينما في أي فريق آخر سيكون لاعبا عاديا، الامر يتعلق بالنادي ونظامه والمنافسة على الألقاب".

وأكمل: "مواجهة بيراميدز كان مهمة للأهلي، لأنه منافس على الدوري، ومعظم الفريق لا تُحدد ماذا تريد من بداية الموسم، وفوجئوا بأنفسهم ينافسون على اللقب، فربما كانوا يخططون للعب في دوري الأبطال بالحصول على المركز الثاني، كما أنهم دخلوا في العديد من الازمات مؤخرًا وسوف يتأثرون أكثر خلال الفترة القادمة".

وواصل: "على حسب القائمة في الموسم المقبل، سيتم تحديد موقف بعض لاعبي الأهلي، ولكن طاهر محمد طاهر من اهم اللاعبين لدى كولر، خاض العديد من المباريات مع الفريق أساسيا".

وتابع: "حسين الشحات قدم مستوى جيد خلال اللقاء، وهناك اخطاء دفاعية أيضا من بيراميدز عن طريق محمد حمدي الذي ارتكب ركلة جزاء اعادت الأهلي للقاء".

وأكد: "يعقوبو لاعب البنك الأهلي من العناصر المفيدة، وحال انتقاله للزمالك سيشارك أساسيا على حساب أحمد فتوح".