بشير التابعي : لاعبو بيراميدز أعلى ماليًا من القطبين ودون إنجاز يذكر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز الأهلى على بيراميدز كان متوقعًا بنسبة كبيرة، رغم الضغط والاجهاد الذي تعرض له الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "بيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين جيدين، وكان يجب أن يتوج ببطولة منذ وقت طويل، لكن اللاعبين الموجودين (شبعانين بطولات) وهم ذاهبين للنادي لهدف معين، وإدارة النادي تتحمل جزء كبير مما يحدث، واللاعبين ينالون أكبر عقود في مصر وأعلى من الأهلي والزمالك".

وأضاف: "بيراميدز لم يحقق أي بطولة كبيرة حتى الآن، رغم أنه يمتلك كل المقومات وإدارة النادي سبب من الأسباب، ولابد من وجود (الثواب والعقاب)، ورغم تقدم بيراميدز في اللقاء، كان لدي يقين أن الأهلي سيفوز، والتعادل يعتبر في المرحلة الحالية (خسارة) للفريق الأحمر".

وواصل: "لاعبي الأهلي تعرضوا لضغوط شديدة، واستطاعوا تحقيق الانتصار على بيراميدز، لأنهم فريق كبير معتادين على الألقاب".

وزاد: "غيابات فتوح كثيرة مع الزمالك، والفريق في حاجة بالطبع لضم ظهير أيسر، ولابد أن يكون هناك عناصر مفيد يشارك بشكل أساسي في ظل كثرة اصابات فتوح وغياباته الكثيرة مؤخرا".