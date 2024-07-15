شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبدأ الاستعداد للعراق بمعسكر فرنسا ويتوجه لـ نانت الخميس والان مع تفاصيل الخبر

أغلق روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، صفحة المباراة الودية أمام أوكرانيا والتي أقيمت فى مدينة بوردو الفرنسية أمس الأحد، ويبدأ الفراعنة اليوم الاستعداد للودية الثانية أمام العراق المحدد لها الأربعاء المقبل فى البروفة الأخيرة لأولمبياد باريس 2024، قبل التوجه إلى مدينة نانت الفرنسية لخوض مباريات الأولمبياد الخميس المقبل.

ووصلت بعثة المنتخب الأوليمبي إلى مدينة بوردو مساء الخميس الماضى على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا، ثم العراق الأربعاء المقبل تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، ويحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى خط الوسط .. وأحمد سيد زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.