في لقاء ماراثوني .. الأرجنتين بطلاً لـ كوبا أمريكا بفوزٍ مثيرٍ على كولومبيا

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمره الثانية على التوالي بعد أن حقق فوزًا دراميًا على نظيره كولومبيا بهدف من دون رد عقب انتهاء وقت اللقاء الأصلي بالتعادل السلبي.

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 من زمن المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين لينتهي اللقاء بتلك النتيجة والتي أعلنت تتويج الارجنتين باللقب القاري.

وشهدت مجريات اللقاء خروج الارجنتيني ليونيل ميسي من المواجهة بداعي الاصابة ، كما اظهرت عدسات الكاميرات الناقلة للقاء تأثره الشديد وانهماره في البكاء بعد اضطراره لمغادرة الملعب.

كان اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم قد أعلن تأجيل بدء اللقاء لمده ساعة لتنطلق المواجهة في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة بعد أن كان مقررًا لها الثالثة وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدها محيط الاستاد المتواجد بولاية ميامي الامريكية المحتضنة للنهائي.