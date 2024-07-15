انهيار ميسي بعد إصابته في مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا.. فيديو

تعرض ليونيل ميسي نجم الأرجنتين لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليًا بينهما.

وتعرض ميسي لإصابة قوية في مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا على مستوى الركبة، وتلقى العلاج، رغم أنه تألم كثيرًا، لكنه عاد سريعًا للملعب لاستكمال اللقاء.

وسقط البرغوث في الدقيقة 64، من عمر الشوط الثاني خلال اللقاء، أرضًا دون تدخل من أحد، بعدما تعثر في محاولة اللحاق بالكرة.

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وأدى سقوط النجم الأرجنتيني لدخول الجهاز الطبي ومحاولة علاجه، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وغادر ميسي ملعب المباراة مصابًا منهمرًا في البكاء لوقت طويل حتى على مقاعد البدلاء، ليدخل بدلًا منه نيكولاس جونزاليس.