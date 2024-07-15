فوضى واعتقالات.. تفاصيل الشغب الجماهيري قبل انطلاق نهائي كوبا أمريكا 2024 “فيديو”

شهد ملعب هارد روك في ميامي بفلوريدا، والذي يستضيف مباراة نهائي كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا أحداثًا مؤسفة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة نهائي كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا في تمام الثالثة صباح اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، قبل أن يتم تأجيلها لمدة ساعة وربع بسبب الشغب الجماهيري.

واقتحمت أعداد كبيرة من الجماهير بوبات ملعب هارد روك في ميامي بفلوريدا، وكانت الغالبية العظمى من الجانب الكولومبي.

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وأسفر ذلك عن عدة اشتباكات وارتباكات، تسببت في عدم دخول العديد من الجماهير حاملي التذاكر.

وتدخلت الشرطة حيث قامت بمنع أعداد غفيرة من الدخول واعتقال البعض، فيما تم تأجيل انطلاق المباراة، وإخلاء الملعب من اللاعبين الذين كانوا يقومون بالإحماء.

ومن جانبه فقد كشف جاستون إيدول مراسل TYC عن فتح الأبواب والسماح بالدخول بدون تذاكر، وذلك بعدما تم تأجيل اللقاء ثلاث مرات.