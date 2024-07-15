لعب للأهلي.. من هو محمد سامح أحد لاعبي سيراميكا في حادث السقوط من أعلى المحور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد أمس السبت 13 يوليو 2024، حادث مروح لـ4 لاعبين من ناشئي سيراميكا كليوباترا 2005، حيث سقطوا من أعلى المحور بالسيارة.

ومن ضمن اللاعبين الـ4، هناك لاعب يدعى محمد سامح، تعرض للعديد من الكدمات والإصابات، ولديه هواء على الرئة.

من هو محمد سامح؟

- مواليد 20 أبريل 2005 "19 عاما"

- ولد في محافظة قناة

- يقيم في القاهرة

- لعب للأهلي 2005

- سجل هدف فوز الأهلي ببطولة الجمهورية 2005 في عام 2023

- انتقل لسيراميكا في موسم 2024

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