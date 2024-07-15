شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى للدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبلدية المحلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساء يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مثيرة بين الزمالك وبلدية المحلة والمؤجلة من الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة دوري NILe.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري

بيراميدز 68 نقطة من 28 مباراة

الأهلى 60 نقطة من 24 مباراة

المصري 51 نقطة من 29 مباراة

مودرن سبورت 44 نقطة من 28 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.

بيراميدز 68 نقطة من 28 مباراة فى المركز الاول

الاهلى 60 نقطة من 24 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 44 نقطة من 25 مباراة فى المركز الخامس، وسيفقد ثلاث نقاط أخرى فى نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.