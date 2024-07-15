الامارات | ميسي ينهار باكياً.. غادر نهائي كوبا أميركا مصاباً (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج ليونيل ميسي وهو يبكي مصابا في الدقيقة 66 من المباراة النهائية لمسابقة كوبا أميركا في كرة القدم بين منتخب بلاده الأرجنتين وكولومبيا الأحد على ملعب "هارد روك" في ميامي والنتيجة 0-0.

وسقط ميسي على أرضية الملعب بعدما فقد توازنه خلال محاولته استعادة كرة في منتصف الملعب في الدقيقة 64، فمسك بفخذه الأيمن وطلب تدخل الجهاز الطبي الذي حاول إسعافه دون جدوى فتم استبداله بجناح فيورنتينا الايطالي نيكولاس غونساليس.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا والحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات وبطل العالم في عام 2022، وهو يعرج بعد دقيقتين وسط هتاف الجماهير.

وبمجرد جلوسه على مقاعد البدلاء، لم يستطع احتواء دموعه. كما وضع ثلجا على كاحل قدمه اليمنى.

ولم يستبعد النجم الأرجنتيني الذي خاض 187 مباراة دولية، قبل البطولة الاستمرار مع المنتخب الوطني حتى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، حيث يلعب لنادي إنتر ميامي، والمكسيك وكندا.