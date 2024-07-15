بمشاركة ميسي.. منتخب الأرجنتين يتوج بكأس كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه

توج منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك عقب الفوز على نظيره كولومبيا في المباراة النهائية.

وحصد منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لقب كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه، عقب الفوز على نظيره كولومبيا بهدف دون رد على ملعب «هارد روك».

ولجأ الفريقين للوقت الإضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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وجاء هدف الفوز لصالح منتخب الأرجنتين والتتويج بلقب كوبا أمريكا عن طريق لوتارو مارتينينز، في الدقيقة 112، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء من أسيست من زميله جيوفاني لو سيلسو.

وشهد اللقاء تعرض ميسي لاصابة قوية حيث غادر المباراة في الدقيقة 64، منهمرًا بالبكاء ليدخل بدلًا منه نيكولاس جونزاليس.