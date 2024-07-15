شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبلدية المحلة اليوم الاثنين 15- 7- 2024 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بلدية المحلة باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الزمالك وبلدية المحلة في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55 .

2_نتيجة آخر ظهور للزمالك وبلدية المحلة في الدوري

فاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر بلدية المحلة من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الزمالك يتفوق على بلدية المحلة في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبلدية المحلة 3.95 مليون يورو.

4_ مواجهات الزمالك وبلدية المحلة

التقى الزمالك مع بلدية المحلة في 13 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة حقق الفارس الأبيض 9 انتصارات وانتهت 4 لقاءات بالتعادل بين الفريقين وسجل هجوم الزمالك 23 هدف فيما تلقت شباكه 9 أهداف.

انتهت أخر مباراة جمعت الزمالك وبلدية المحلة بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 26 مباراة حقق 15 فوز وخمسة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبيه 41 وتلقت شباكه 20 هدف وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.