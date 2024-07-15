شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يلتقى النصر اليوم فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مع النصر، في الثامنة مساء اليوم، الاثنين، فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024،ويبحث كل منهما عن حصد بطاقة التأهل للدور المقبل وإقصاء الآخر من البطولة.

ويدخل بيراميدز المباراة بمعنويات ضعيفة بعد الخسارة من الأهلى في المباراة المقبلة ببطولة الدورى، حيث تعرض الفريق السماوى للخسارة بنتيجة 3 – 2، الأمر الذى أثر على الجانب المعنوي لبيراميدز، خاصة وإن تلك المباراة كانت بمثابة الأمل أمام بيراميدز لإبعاد الأهلى نسبيًا عن المنافسة على لقب الدورى.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهة بيراميدز والنصر اعتماد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق على بعض العناصر التي لم تشارك بشكل أساسى في مواجهة الأهلي ومنح الفرصة للبدلاء خاصة وإن مواجهة الأهلى كانت يوم الجمعة الماضي، ويخوض بيراميدز مباراة النصر بعد يومين فقط من هذا اللقاء.