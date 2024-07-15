شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن انتصار جديد فى الدوري المصري أمام بلدية المحلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بلدية المحلة فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.

وفاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر بلدية المحلة من المصري البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وعكف جهاز الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على دراسة فريق بلدية المحلة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

وطالب جوميز لاعبى الزمالك بالتركيز على مواجهة بلدية المحلة المقبلة، وعدم التهاون فى حصد الثلاث نقاط فى ظل موقف الفريق الصعب فى ترتيب جدول الدورى مشدداً عليهم بعدم الاستسلام لنغمة فقدان الحماس أو الشغف مع صعوبة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

وشدد جوميز خلال حديثه مع لاعبى الزمالك أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة اختبار لجميع اللاعبين، وستشهد منح الفرصة للعديد منهم للوقوف على مستواهم خاصة البدلاء الذين لم تتح لهم إمكانية المشاركة فى المباريات الماضية نظراً لضيق الوقت والضغط الذى كان يعانى منه الفريق.

ويتمسك جوميز باستمرار تطبيق سياسة التدوير بين لاعبى الفريق الأبيض من أجل خلق روح التنافسية بينهم والوقوف على مستوى البعض منهم والذين لم تتاح لهم فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت، ومنح جوميز الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب فى المباريات الماضية مثل عمار ياسر وأحمد مجدى ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو، للتأكيد على جودة قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء فضلاً عن مشاركة بعض اللاعبين البدلاء مثل مهاب ياسر ومحمد أشرف روقا.

وفي المقابل، عكف أحمد كشرى، المدير الفنى لبلدية المحلة، على دراسة الزمالك عن طريق مشاهدة مباراته الأخيرة مع طلائع الجيش للتعرف على نقاط القوه والضعف بالفريق الأبيض لوضع الخطة المناسبة حيث يطمع المدير الفنى فى تحقيق نتيجة ايجابيه أمام الزمالك تكون بمثابة بارقه امل للفريق من الهبوط للقسم الثانى.

وركز كشري طوال الأيام الأخيرة بجانب النواحى الفنية على النواحى المعنوية والنفسية للاعبين في ظل تأزم موقف البلدية فى جدول المسابقة مشدداً على رفضه الاستسلام وانه سيظل متمسكا بالأمل لإنقاذ الفريق حتى آخر لحظه حيث لاتزال هناك خمس مباريات متبقيه للفريق ورغم صعوبة الموقف والمهمة إلا أنها ليست مستحيلة فى كرة القدم.