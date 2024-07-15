موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الزمالك وبلدية المحلة والمؤجلة من الجولة 17 لبطولة الدوري الممتاز.

استعد الفريق الأبيض للقاء بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة يوم واحد عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى ٤٤ نقطه احتل بها المركز الخامس ويسعى إلى اقتناص الثلاث نقاط ليدخل المربع الذهبي لأول مره هذا الموسم.

ولعب الزمالك 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.



موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حصرياً عبر فضائية أون تايم سبورتس.