أوباما يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة الليلة أمام بلدية المحلة وهي المباراة المؤجلة من السبوع الـ 17 لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة بحثاً عن مواصلة إنتصاراته بعد لفوز في المباراتين الاخيرتين على الإسماعيلي وطلائع الجيش رغم الغيابات.

ويعاني الزمالك من عدة غيابات مهمة في مقدمتها رباعي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى زيزو وزياد كمال، إضافة لشيكابالا واحمد فتوح وسيف الجزيري وناصر منسي ومصطفى الزناري الغائبون بداعي الإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بلدية المحلة في الدوري

ويتوقع أن يلعب الزمالك مباراة اليوم بتشكيل هجومى يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر -حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - محمد عاطف.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا" - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: إيشو - يوسف أوباما - مصطفى شلبي.