بيرسي تاو يخطط للرحيل عن الاهلي مجاناً

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط الجنوب افريقي بيرسي تاو في الرحيل عن الأهلي مجاناً، حال عدم الموافقة على العروض التي تصل الله حتى نهاية الموسم الحالي.

ورفض الأهلي مناقشة العرض المقدم من كايزر تشيفز الجنوب افريقي للحصول على خدمات بيرتي تاو بسبب ضعف المقابل المادي، وترقب وصول عرضا من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الحالية.

وينتظر تاو الرحيل مجانا نهاية الموسم حال تعاقد الأهلي مع لاعبين أجانب وهدم حصوله على عرض جيد أو الانتظار مع الفريق حتى نهاية عقده في الموسم القادم.

في الوقت الذي يقترب فيه التونسي محمد الضاوي كريستو جناح الفريق من الانتقال الى الرجاء المغربي على سبيل الإعارة، بالرغم من اهتمام الصفاقسي التونسي بالتعاقد معه أيضا.