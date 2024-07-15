اليوم.. الزمالك يسعى لدخول المربع الذهبي على حساب بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نساء اليوم الإثنين نظيره بلدية المحله باستاد القاهره الدولى فى المباراه المؤجله من الجوله ال١٧ لبطولة الدوري الممتاز.

استعد الفريق الأبيض للقاء بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة يوم واحد عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى ٤٤ نقطه احتل بها المركز الخامس ويسعى إلى اقتناص الثلاث نقاط ليدخل المربع الذهبي لأول مره هذا الموسم.

ورغم الغيابات التى يعانى منها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز وتتمثل فى رباعى المنتخب الأوليمبي أحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد ومحمد شحاته وزياد كمال بالإضافة إلى المصابين مصطفى الزناري وشيكابالا وسيف الجزيري إلا أن المدير الفني حرص على عقد جلسه مع لاعبيه فى مران أمس الأول طالبهم فيها بضرورة التركيز ومواصلة الانتصارات وأنه واثق فى إمكانات المتواجدين معه سواء الكبار أو الشباب مشددا على عدم الاستهتار بالمنافس وإستغلال جميع الفرص التى تتاح لهم وعدم تكرار الأخطاء الدفاعيه خاصة أنه لم يكن راضيا عن الأداء فى مباراة الطلائع رغم الفوز.

ولعب الزمالك 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 26 هدف.



أما فريق بلدية المحلة فقد خسر فى آخر لقاء من المصري بهدف نظيف ويحتل المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 55 هدف.

"السوبر الإفريقى "

من ناحيه أخرى نفى أحمد سالم المتحدث الرسمى للنادى ماتردد أن مجلس الإداره برئاسة حسين لبيب سيعقد اجتماعا طارئا لتحديد موقفه من المشاركه فى السوبر الإفريقى الذى تقرر أن يقام بالمملكة العربية السعودية يوم ٢٧ سبتمبر القادم وأن الزمالك لم يعترض على المشاركه فى المباراه كما يحاول أن يروج البعض.