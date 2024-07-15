برشلونة ينضم لسباق التعاقد مع داني أولمو

ياسر رشاد - القاهرة - فشل مسؤولو برشلونة الاسباني في الحصول على خدمات نيو ويليامز الجناح الأيسر لفريق أتلتيك بيلباو، بسبب قيمتها المالية الباهظة.

وأستقرت ادارة التعاقدات على الجناح الدولي داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني، ضمن أهم خيارات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي ليحل بديلًا.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن لايبزيج سيطالب بمبلغ يتراوح بين 60 إلى 70 مليون جنيه إسترليني، إذا طلب أي فريق، ضم أولمو.

وتواجد داني أولمو في قائمة المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، في ألمانيا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة اجتمع مع وكيل أعمال داني أولمو في الساعات الماضية، ولكن لا يوجد أي تطور في المفاوضات حتى الأن.

ويرفض لايبزيج السماح للجناح الإسباني بالرحيل إلا عن طريق الشرط الجزائي في عقده البالغ 60 مليون يورو، والذي تنتهي مدة استخدامه حتى الـ15 من يوليو المقبل.

ويرحب برشلونة بالتعاقد مع داني أولمو، ولكن عن طريق تقسيط قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها حاليا.

وسيكون برشلونة مجبرا حال لم ينجح في سداد قيمة الشرط الجزائي حتى الـ15 من يوليو الجاري، على التفاوض بشكل مباشر مع لايبزيج لضم اللاعب، مع احتمالية رفع قيمة الصفقة ماليا.