كهربا يعود لقائمة الأهلي أمام مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على عودة المهاجم محمود عبد المنعم كهربا لقائمة الفريق، في مباراة مودرن سبورت المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز.

وغاب كهربا عن مباريات الاهلي منذ أزمة رفض خوضه تدريب المستبعدين عقب مباراة فاركو، واعتمد كولر بشكل أساسي على المهاجم المتألق الفلسطيني وسام ابو علي.

ويرغب كولر في العودة إلى سياسة التدوير في خط الهجوم للحفاظ على جاهزية جميع لاعبيه وتجنب الإصابة في ظل ضغط المباريات في المرحلة الحالية، خصوصا قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم 22 يوليو الجاري والتي ستحسم بشكل كبير بطل الموسم الحالي.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للقاء مودرن سبورت، بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات امس، الأحد، عقب الانتصار على بيراميدز بنتيجة 3-2.

ويواصل عمرو كمال الظهير الأيمن للفريق الغياب في مباراة مودرن سبورت، بعد إصابته بنزلة معوية، تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز الماضية.

ويشارك عمر كمال في التدريبات بشكل تدريجي، تمهيدا الاستعانة به في مباراة الالومنيوم في كأس مصر والمقرر لها يوم الجمعة القادم.

في الوقت الذي يجري فيه عمرو السولية لاعب وسط الفريق، أشعة رنين مغناطيسي بعد زوال الورم في عضلة السمانة لتحديد حجم الاصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وأصبح السولية مهددا بالغياب حتى نهاية الموسم حال تأكد الإصابة بتمزق في عضلة السمانة والتي ستحتاج فترة علاج وتأهيل تتراوح بين 4 و 6 أسابيع.