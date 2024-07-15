شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يقترب من البقاء بالأهلي الموسم المقبل بعد رفض العرض السعودي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي من البقاء في القلعة الحمراء وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعثر المفاوضات بين مسئولي الأهلي ونادي الخلود السعودي، بشأن الحصول على خدمات جناح البافانا بافانا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعثرت مفاوضات الأهلي مع نادي الخلود السعودي بسبب ضعف المقابل المالي المعروض من الأخير للحصول على خدمات بيرسي تاو في الصيف الحالي، حيث لم يقدم مسئولو النادي السعودي قيمة مالية تتناسب مع قيمة وقدرات نجم منتخب جنوب أفريقيا واقترب بيرسي تاو من البقاء فى صفوف الأهلي فى الموسم الجديد.

وينتظر بيرسى تاو الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعدما غاب عن المباريات الماضية لظروف الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وغيابه لفترة طويلة عن الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.