شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية التي تشهد إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً عقب أولمبياد باريس، لمناقشة الترتيبات للجمعية العمومية والانتخابات، ومن المقرر أن يدعو المجلس للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، وفقا للائحة، على أن يتم إجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل.

وجاء استقرار المجلس على إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، نظرا لارتباط منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن بمباريات مهمة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين.



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نتائج قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025، بعد سحب القرعة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.



ومن المقرر إقامة مباريات التصفيات بالكامل قبل نهاية العام الجارى، حيث تقام 6 جولات في الربع الأخير من العام، حيث تبدأ في سبتمبر وتنتهى في نوفمبر.