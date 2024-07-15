بيراميد يواجه النصر في كأس مصر بحثا عن مداواة جراحه بعد الهزيمة من الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى فريق بيرايمدز إلى مداواة جراحه بعد الهزيمة أمام الأهلي في المباراة السابقة بالدوري، عندما يواجه نظيره فريق النصر مساء اليوم ضمن منافسات دور ال32 ببطولة كأس مصر.

وكان بيراميدز قد خسر في مباراته السابقة أمام اللأهل بالدوري والمؤجلة من الجولة 13 من عمر المسابقة ويبحث في مباراة اليوم عن استعادة الثقة من خلال التأهل إلى دور ال16 ببطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن تشهد مواجهة بيراميدز والنصر اعتماد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق على بعض العناصر التي لم تشارك بشكل أساسى في مواجهة الأهلي ومنح الفرصة للبدلاء خاصة وإن مواجهة الأهلى كانت يوم الجمعة الماضي، ويخوض بيراميدز مباراة النصر بعد يومين فقط من هذا اللقاء.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي النصر في إطار بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه - صامويل أموسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي