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الذكاء الاصطناعى ومستقبل الاعلام والتسويق الرياضي.. توصيات هامة بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني لشباب الباحثين 

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم العميد دكتور خالد سمير بحثا هاما في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لشباب الباحثين " الرؤيه المستقبليه لعلوم الرياضه " بعنوان " الذكاء الاصطناعى ومستقبل الاعلام والتسويق الرياضى" و وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي . 

و كان هدف البحث التعرف على دراسة الوضع الراهن للذكاء الاصطناعى فى الإعلام والتسويق الرياضى بالهيئات ، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى المقترحة للاعلام والتسويق الرياضى بالهيئات الرياضية ، وأليات تفعيل الذكاء الاصطناعى للإعلام والتسويق الرياضى بالهيئات الرياضية ) . 

وجائت أهم نتائج البحث : ضعف درجة ممارسة تطبيقات الذكاء الاصطناعى للاعلام والتسويق بالهيئات والمؤسسات الرياضية ، و عدم تواجد ادارة متخصصة للذكاء الاصطناعى بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الرياضية المصرية ، اقتناع الادارة العليا بتطبيقات الذكاء الاصطناعى للاعلام و التسويق بالهيئات الرياضية إلي حد ما ، توجد بالهيئات والمؤسسات الرياضية لائحة تشريعية تخص العاملين لحماية وأمن المعلومات إلي حد ما , و أوصت الدراسة بضرورة التحول الرقمى للاعلام والتسويق بجميع الهيئات والمؤسسات الرياضية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ، تنفيذ و اجراء ورش عمل من الخبراء والمتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى للعاملين بالهيئات و المؤسسات الرياضية المصرية ، انشاء ادارة بكل هيئة من الهيئات والمؤسسات الرياضية للذكاء الاصطناعى تنفيذا لاستراتيجية الدولة 2030.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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