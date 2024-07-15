قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن أزمة روي فيتوريا

كشف الإعلامي أمير هشام عن قرار اتحاد الكرة المصري بشأن أزمة مستحقات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد وجه الشكر للمدرب البرتغالي؛ وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وتوديعها من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

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وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “اتحاد الكرة تلقى شكوى رسمية من البرتغالي روي فيتوريا، بسبب قيمة عقده مع الفريق”.

وأضاف: “هناك مفاوضات جارية الآن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الشرط الجزائي فقط”.

واختتم: “تم توجيه الدعوة إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا للحضور إلى القاهرة رفقة محاميه؛ وذلك من أجل التفاوض بشكل مباشر من أجل إنهاء أزمة مستحقاته”.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.