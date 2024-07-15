نجم الزمالك يتلقى 7 عروض للاحتراف الخارجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تلقي أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لسبع عروض من أجل الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “زيزو تلقى سبع عروض من أجل الاحتراف الخارجي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، منها أربع عروض من الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى ثلاث عروض من الدوري السعودي والكويتي والإماراتي”.

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وأضاف: “العروض التي تلقاها أحمد سيد زيزو تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 مليون دولار من أجل رحيله عن الزمالك”.

ويتواجد أحمد سيد زيزو رفقة صفوف منتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لخوض أولمبياد باريس 2024.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، حصدها الفريق من 25 مباراة.