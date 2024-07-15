طلب عاجل من بيراميدز لاتحاد الكرة قبل مواجهة الاهلي بالدوري

كشف الإعلامي أمير هشام عن تقدم إدارة نادي بيراميدز بطلب عاجل إلى اتحاد الكرة المصري بشأن طلب طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي النادي نظيره بيراميدز يوم 22 من يوليو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال هشام: “إدارة نادي بيراميدز طلبت من اتحاد الكرة توفير طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز”.

وأضاف: “نادي بيراميدز سدد 40 الف دولار إلى خزينة اتحاد الكرة ويجري حاليًا التواصل مع أكثر من اتحاد أوروبي من أجل إرسال طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الأهلي المقبلة”.

واختتم: “اتحاد الكرة خاطب خمس اتحادات أوروبية وهم إيطاليا وفرنسا والبرتغالي وإنجلترا وبليجكا، وتم استبعاد الاتحاد الإسباني”.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب بيراميدو بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ14 المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.