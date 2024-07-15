فريق كامل يغيب عن الزمالك في مباراة بلدية المحلة اليوم بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة نظيره بلدية المحلة، المقرر لها اليوم الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم عشر لاعبين وهم كالتالي.. أحمد فتوح، محمود الونش، وأحمد حمدي، ومحمد عبد الشافي: عدم التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

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كما يغيب سيف الدين الجزيري بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، ويغيب وشيكابالا بسبب الإصابة في العضلة الضامة، كما يغيب مصطفى الزناري بسبب التأهيل، ويغيب الثلاثي أحمد سيد زيزو وزياد كمال وحسام عبد المجيد بسبب التواجد مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، حصدها الفريق من 25 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها الأبيض من 28 مباراة.