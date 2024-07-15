"مش لاقيين حد نلاعبه".. رئيس الألومنيوم يكشف رفض طلبه قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال المستشار النميري العيسوي نائب رئيس مجلس إدارة الألومنيوم، إن فريقه لم يجد فريقا لملاقاته وديا استعداداً لمواجهة الأهلي في كاس مصر.

ويستعد نادي الألومنيوم لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال العيسوي في تصريحات عبر قناة الشمس: "نادي الألومنيوم لم يقم بعمل بفترة إعداد جيدة قبل مواجهة الأهلي، واتحاد الكرة لم يرد على خطابنا".

أكمل: "أندية الصعيد مش في دماغ اتحاد الكرة، وسوف نلعب مع فريق كبير مثل الأهلي ونستطيع تحقيق نتيجة إيجابية أمامه، لأن مباريات الكأس ليس لها كبير".

وأتم تصريحاته: "عرضت على اتحاد الكرة أن نواجه الأهلي في نجع حمادي ولكن طلبنا قوبل بالرفض، ولا أعرف لماذا".

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