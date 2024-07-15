شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يطالب لاعبيه بالفوز على الأهلى لضمان البقاء فى المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

عقد طلعت يوسف ، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش الاستعداد لمواجهة الأهلي بالدوري، طالبهم خلالها بضرورة استمرار الانتصارات في المباريات المتبقية بالدوري، وذلك للحفاظ على تواجد الفريق بالمربع الذهبي بالدوري مع نهاية الموسم، خاصة فى ظل المنافسة القوية مع سموحة صاحب المركز الخامس والزمالك صاحب المركز السادس.

ويختتم فريق مودرن سبورت استعداداته اليوم لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة المقرر لها غداً، الثلاثاء، في الجولة 17 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

وكان مودرن سبورت قد تغلب في المباراة الماضية على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في أول لقاء رسمي للفريق بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

واستعان الجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف بالمباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري، خاصة لقاء بيراميدز الأخير، والذي جمع الفريقين السبت الماضي وانتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى جهاز مودرن سبورت لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى النادي الأهلي، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في مثلهم، وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.