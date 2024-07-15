شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب زيزو والنني.. ميكالى حائر فى طريقة لعب المنتخب الأولمبى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بين أكثر من طريقة لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد انضمام محمد الننى وأحمد سيد زيزو، وهو الاختيار الذى لم يكن ميكالى يتوقعه من البداية، حيث طلب أكثر من اسم لم ينجح فى الاختيار من بينهم وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور.

ويسعى ميكالي للوقوف على طريقة اللعب النهائية للمنتخب الأولمبى فى باريس، من خلال مباراتى أوكرانيا والعراق، حيث طبق المدرب البرازيلى خلال الأيام الماضية أكثر من طريقة وهي 4-2-3-1، و4-3-3 ، و3-4-3 ويبحث الخواجة عن أفضل طريقة ممكنة للمنتخب.

ويأمل ميكالى فى تحقيق الاستفادة القصوى من محمد النني وزيزو صاحبى الخبرة الكبيرة فى المباريات الدولية، إلى جانب رغبته في تعويض محمود صابر الغائب عن أول مباراتين للفراعنة في الأولمبياد بسبب الإيقاف بسبب واقعة الطرد فى المباراة النهائية ببطولة أمم افريقيا.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

ويرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من : تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد احمد واحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم .