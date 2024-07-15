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6 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة العالم لناشئى الاسكواش بأمريكا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 15 يوليو 2024 10:52 ص

نجح 6 لاعبين مصريين في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجاري.

نتائج الشباب:

ـ فوز محمد زكريا على الأمريكي زاني باتل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-2.
ـ هزيمة عمر عزام أمام الباكستاني عبد الله نواز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 11-8, 12-10.
ـ هزيمة أدهم رامي أمام الماليزي لو وا سيرن بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-6, 8-11, 12-10.
ـ هزيمة مروان عسل أمام الباكستاني مصطفى خان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 10-12, 11-7.

نتائج البنات:

ـ فوز أمينة عرفي على مواطنتها مليكة الكاراسكي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-1, 11-5.
ـ فوز نور مجاهد على إينا كوانج لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 9-11, 12-10, 11-6.
ـ فوز ندين الحمامي على الأمريكية ديكسون هيل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-5, 11-5.
ـ فوز جنا جلال على الإنجليزية إيميلي هورث بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-9.
ـ فوز فيروز أبو الخير على الفرنسية لورين بالتيان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-3, 11-2.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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