شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد بلدية المحلة .. نداى وأوباما وشلبى فى التشكيل المتوقع للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بلدية المحلة باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الزمالك ضد بلدية المحلة

ويبدو التشكيل المتوقع فى مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة مكونا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: سيد نيمار- عمر جابر- حمزة المثلوثي - أحمد مجدي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر- نداي.

خط الهجوم: أوباما- مصطفى شلبي.

وعكف جهاز الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على دراسة فريق بلدية المحلة بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

وطالب جوميز لاعبى الزمالك بالتركيز على مواجهة بلدية المحلة المقبلة، وعدم التهاون فى حصد الثلاث نقاط فى ظل موقف الفريق الصعب فى ترتيب جدول الدورى مشدداً عليهم بعدم الاستسلام لنغمة فقدان الحماس أو الشغف مع صعوبة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

وشدد جوميز خلال حديثه مع لاعبى الزمالك أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة اختبار لجميع اللاعبين، وستشهد منح الفرصة للعديد منهم للوقوف على مستواهم خاصة البدلاء الذين لم تتح لهم إمكانية المشاركة فى المباريات الماضية نظراً لضيق الوقت والضغط الذى كان يعانى منه الفريق.