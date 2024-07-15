شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة على ترتيب هدافى الدورى.. ماييلى يتصدر وحسام أشرف يلاحقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافى دورى نايل بين أكثر من لاعب بعد دخول أكثر من لاعب فى المنافسة، كان آخرهم الكونغولى ماييلى مهاجم بيراميدز والذى أحرز هدف فريقه الأول أمام الأهلى ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً، بفارق هدفين عن حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، صاحب الوصافة حتى الآن الذى تجمد رصيده عند 12 هدفاً منذ فترة.

مابولولو فى المركز الثالث



يأتى الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بجدول هدافى الدورى برصيد 11 هدفا، ويسعى لمواصلة صحوته من أجل الضغط على أهل الصدارة من أجل الوصول للمركز الأول للحصول على لقب هداف الدورى من جديد بعدما استطاع تحقيقه فى العام الماضى.



ويعد مابولولو من أفضل المهاجمين الذين ظهروا في الكرة المصرية خلال الأعوام الماضية بعدما لفت الأنظار إليه بشدة خلال الموسمين الماضيين مع زعيم الثغر وأصبح محط أنظار الأندية المنافسة كلها .

وسام أبو علي فى الصورة



دخل الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى فى الصورة بقوة بعدما وصلت أهدافه إلى 10 أهداف عقب إحراز هدفى فريقه فى لقاء بيراميدز وهو ما جعله يقترب بقوة من صدارة الهدافين إذا ما استمر على ذلك خاصة وأن القلعة الحمراء مازال يتبقى لديها 10 ماتشات كفيلة إذا ما واصل اللاعب إحرازه للأهداف لاحتلال صدارة الترتيب.