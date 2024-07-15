شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أولمبياد باريس.. منتخب مصر الأولمبي يكتب التاريخ فى نسختى 1928 و1964 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تنطلق 24 يوليو الجاري.

وشارك منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية 12 مرة سابقة، وكانت أولمبياد أمستردام 1928 شاهدة على الإنجاز الأبرز في تاريخ الفراعنة والعرب، حيث نجح فى الحصول على المركز الرابع.

منتخب مصر الاولمبي

حقق منتخب مصر المركز الرابع فى تلك النسخة، حيث فاز فى أول مباراة على تركيا 7-1، كما فاز على البرتغال 2-1 في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 6-0 فى نصف النهائي.



في مباراة تحديد المركز الثالث، لم ينجح منتخب مصر فى اقتناص الميدالية البرونزية بعد خسارته بنتيجة تاريخية أمام إيطاليا 11-3، والتي دونت الهزيمة الأكبر لمصر، ليحصد المركز الرابع.



وكرر المنتخب المصري الأولمبى الإنجاز التاريخي وحصل على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 1964، وكانت تلك المشاركة هى الأطول لمنتخب مصر وواحدة من النسختين الأفضل له فى الأولمبياد، حيث خاض ست مباريات واحتل فى النهاية المركز الرابع.



حقق المنتخب المركز الثاني في دور المجموعات بعد تعادله مع البرازيل 1-1 وخسارته أمام تشيكوسلوفاكيا 5-1، قبل أن يحقق انتصارا عريضا على كوريا الجنوبية 10-0، وهو الفوز الأكبر له في الأولمبياد.



وفي ربع النهائي، فاز منتخب مصر على نظيره الغاني 5-1، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام المجر 6-0، ويفرط مجددا في اقتناص الميدالية البرونزية بالخسارة أمام ألمانيا 3-1.



ويعتبر منتخب مصر أفضل فريق لم يفز بميدالية في الأولمبياد، حيث كان أفضل إنجاز للفراعنة حين حققوا المركز الرابع في بطولتي أمستردام 1928 وطوكيو 1964.