شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منتخب اليد يتدرب صباحاً ومساءً استعداداً للقاء السويد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لكرة اليد تدريب صباحى وأخر مسائى اليوم الأثنين بمعسكر السويد استعدادا لخوض الودية الأولى أمام المنتخب السويدى غدا الثلاثاء، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد ودية ثانية أمام المنتخب السويدى الخميس المقبل، قبل العودة إلى القاهرة.

ووصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد صباح أمس، للدخول فى معسكر مشترك مع المنتخب السويدى، يتخلله وديتان مع صاحب الأرض، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وعادت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى القاهرة قادمة من سلوفينيا فى الساعات الأولى صباح الأربعاء، بعد التعادل أمام المنتخب السلوفينى بنتيجة 27-27 ودياً، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا، الأحد، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36-29 السبت الماضى.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين.