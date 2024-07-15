الخليفي يوجه دعوة خاصة لرئيس الأهلي المصري

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى رئيس نادي الأهلي لكرة القدم، محمود الخطيب، دعوة خاصة من رئيس رابطة الأندية الأوروبية القطري ناصر الخليفي، حسبما أفاد النادي المصري اليوم السبت.

وقال نادي الأهلي في بيان على موقعه، إن الكابتن محمود الخطيب، تلقى دعوة من الخليفي، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، المقرر تنظيمها في اليونان في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل.

كما هنأ الخليفي رئيس الأهلي بتأهل فريقه إلى بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة والمزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام 2025، حيث قال رجل الأعمال القطري الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي باريس سان جيرمان: "عزيزي.. كابتن محمود الخطيب.. أردت أن أتقدم بتهانينا القلبية للنادي الأهلي على إنجازكم الرائع بالتأهل لكأس العالم للأندية 2025. هذا الإنجاز المتميز هو شهادة على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين بالنادي، بالنيابة عن مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية، يسعدني أيضا أن أدعوكم لحضور الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية، التي ستعقد في أثينا، اليونان".