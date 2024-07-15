جوميز يضغط على الزمالك لحل أزمة القيد

ياسر رشاد - القاهرة - يضغط المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب الفترة الحالية من أجل إنهاء أزمة القيد وتسديد المستحقات المالية المتأخرة لدى الجزائرى خالد بو طيب ومساعدي المدرب البرتغالى فيريرا، لإنقاذ الموسم الجديد بالتعاقد مع عدد من الصفقات السوبر في الميركاتو الصيفى المقبل.



ويعانى الزمالك من كثرة الغيابات في جميع المراكز، وهو ما أكده المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الذى شدد على حاجة الفريق إلى 8 لاعبين على الأقل من أجل العودة للمنافسة على البطولات من جديد في الموسم المقبل.

ويسعى مسؤولي الزمالك إلى تدبير المستحقات المالية لمساعدى المدرب البرتغالى فيريرا من أجل تسديدها أيضا بعدما قاموا برفع شكوى للاتحاد الدولى ضد الزمالك وهو ما أدى لإيقاف القيد ويحاول مجلس إدارة النادى الأبيض لحل كافة الأزمات والمشاكل المادية منذ حضورهم على رأس مجلس الإدارة حتى يستطيع النادى من التعاقد مع صفقات في الميركاتو الصيفى .

وكان الزمالك أتم اتفاقهم بشكل نهائي مع محامى خالد بو طيب على دفع القسط الأول من الغرامة المستحقة للاعب لدى القلعة البيضاء ، على أن يتم تسديد القسط الثانى في وقت أخر وهو ما وافق عليه اللاعب وقام بالإمضاء على مخالصة تفيد ذلك .