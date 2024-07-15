القادسية السعودي يخطط لحسم صفقة أوباميانج من مارسيليا

ياسر رشاد - القاهرة - كثف نادي القادسية السعودي خلال الساعات الماضية مفاوضاته لغنهاء صفقة الدولي الجابوني بيير اوباميانج مهاجم فريق مارسيليا ونجم آرسنال وبرشلونة السابق.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات، ان القادسية يضغط لحسم صقة اوباميانج بعدما أنهى التعاقد مع قلب الدفاع ناتشو لاعب ريال مدريد السابق.

ويعد أوباميانج على رأس قائمة المطلوبين للإنضمام لصفوف القادسية استعداداً لمنافسات دوري روشن بالموسم المقبل.

في المقابل تسعى إدارة أولمبيك مارسيليا للإحتفاظ بأوباميانج الا أنهم يتركون للاعب حرية اتخاذ هذا القرار سواء بإستمراره مع فريق الجنوب الفرنسي او خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وتنتظر إدارة مارسيليا القرار النهائي من أوباميانج خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت.