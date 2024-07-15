توماس مولر يُعلن إعتزال اللعب دوليًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم الألماني توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، إعتزاله اللعب دوليا، وذلك بعد مسيرة دامت لـ14 عامًا داخل المستطيل الأخطر.

وجاء إعلان مولر اعتزاله اللعب الدولي بعد يوم من انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت في ألمانيا، والتي كانت آخر بطولة لمولر مع المنتخب الألماني.

وودع المنتخب الألماني منافسات البطولة من دور الثمانية أمام المنتخب الإسباني الذي توج باللقب في النهاية.

وقال مولر في فيديو مصور عبر حسابه: "بدأ كل شيء هنا في هذا الملعب الرياضي، حماسي الكبير لكرة القدم، عندما تمكنت من خوض أول مباراة دولية لي مع المنتخب الألماني منذ أكثر من 14 عامًا، لم أكن لأحلم بذلك مطلقًا".

وأضاف: "انتصارات عظيمة وهزائم مريرة، في بعض الأحيان تدمر، فقط لتعود مرة أخرى، التنافس ضد أفضل اللاعبين في العالم، جنبًا إلى جنب مع زملائي الرائعين الذين عشت معهم لحظات لا تنسى".

"بعد 131 مباراة دولية وتسجيل 45 هدفا، ألقي التحية اليوم على نسر الاتحاد، لقد تمكنت من المشاركة في أربع نهائيات لكأس العالم وأربع بطولات أوروبية، ورفع كأس العالم والشعور على أرض الملعب لقد جعلني دائمًا فخورًا جدًا باللعب لبلدي، لقد احتفلنا معًا، وفي بعض الأحيان ذرفنا الدموع معًا".

"أود أن أشكر جميع المشجعين وأعضاء الفريق الوطني، شكرا لدعمكم خلال العام الماضي، خذ معك الحماس والفرح في بطولة اليورو هذا العام وحافظ على تمنياتك للفريق في الطريق إلى كأس العالم 2026، سأفعل ذلك أيضًا، الآن كمشجع في المدرجات وليس كلاعب على العشب الأخضر، أراكم لاحقًا".