الزمالك يبدأ مفاوضاته لضم فخري لاكاي وعبد الرحمن مجدي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الزمالك يعمل في هذه المرحلة على ابرام صفقات قوية للموسم الجديد.

واضاف شبانة ان في الوقت الذي يفكر فيه مسؤولي بيراميدز الاستغناء عن فخري لاكاي، ظهر الزمالك في الصورة بقوة حيث ترددت انباء داخل النادي باهتمام الفارس الأبيض بالتعاقد مع اللاعب.

كما أكد شبانة على أن الزمالك تواصل شفهيا مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي للتعاقد مع نجم الدراويش عبد الرحمن مجدي.

واختتم شبانة حديثه قائلا: مسؤولي الإسماعيلي اعلنوا لمجلس إدارة الأبيض عن المقابل المادي لبيع اللاعب والذي بلغ ٥٠ مليون جنيها مصريا.