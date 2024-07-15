دي ماريا: ممتن لهذا الجيل من اللاعبين.. ومنحنا ميسي السعادة التي يستحقها

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين عن سعادته الكبيرة بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على كولومبيا في المباراة النهائية.

وقال دي ماريا في تصريحات بعد المباراة: " كان مقدراً لنا أن نفوز بهذه الطريقة، لقد أخبرت اللاعبين بذلك كنت أحلم بهذا الأمر وأعرف أن مسيرتي ستنتهي هنا في كوبا أمريكا ".

وأضاف: " حلمت اننا سنفوز بهذه البطولة وبهذه الطريقة، نحن نستحق التتويج بهذا اللقب، ليس لدي كلمات أخرى أقولها هذه هي الحقيقة ".

وأكمل أنخيل دي ماريا: " لدي شعور جميل الآن بعد الفوز بالبطولة، أخبرت اللاعبين الشباب أنني ممتن للغاية لهذا الجيل، لقد بذلوا من أجلنا كل شئ ".

وأتم: " انا بالطبع سعيد لان الأمر سار بهذه الطريقة، كما أننا أخيراً نجحنا في منح ليونيل ميسي السعادة التي يستحقها ".