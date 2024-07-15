حقيقة اعتزال شيكابالا لكرة القدم بسبب الإصابة

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب محمود شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان شيكابالا قد غاب عن مباريات الزمالك الأخيرة؛ وذلك بسبب الإصابة العضلية التي ضربت اللاعب الفترة الأخيرة.

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وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قد أكد في أكثر من حوار تليفزيوني على أنه لن يعتزل كرة القدم في الموسم الحالي، ولكن اللاعب سيلعب للزمالك في الموسم الجديد.

وأكد شيكابالا على أنه سيستمر في لعب كرة القدم ما دام قادرًا على العطاء، وأمر اعتزاله بنهاية الموسم الجاري غير وارد في الوقت الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، حصدها الفريق من 25 مباراة.