قرار حاسم من كولر مع ثلاثي الاهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي موقفه من ضم محمود كهربا والجنوب إفريقي بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد من قائمة مباراة فريق مودرن سبورت خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود كهربا قد تم استبعاده من قائمة الاهلي في آخر أربع مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز بقرار فني من الجهاز الفني للمدرب السويسري مارسيل كولر، وذلك بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفني باستبعاده من قائمة المباريات.

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كما غاب الجنوب إفريقي بيرسي تاو عن قائمة مباريات الاهلي الفترة الماضية بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها رفقة منتخب جنوب إفريقيا، كما غاب عمر كمال عبد الواحد عن قائمة مباراة الأهلي الأخيرة ضد بيراميدز بسبب تعرضه لنزلة معوية مفاجئة.

وقرر كولر ضم الثنائي عمر كمال عبد الواحد وبيرسي تاو لقائمة مباراة مودرن سبورت المقرر لها غدًا، فيما لم يتم حسم موقف كهربا حتى الآن من التواجد في قائمة مباراة مودرن سبورت غدًا.