أول تحرك من برشلونة لضم نيكو ويليامز

كشف الإعلامي الإيطالي الشهير عن تقدم نادي برشلونة الإسباني بأول عرض له من أجل ضم نيكو ويليامز، جناح نادي أتليتك بيلباو في فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وقدم ويليامز أداءًا مميزًا رفقة صفوف منتخب إسبانيا، حيث ساهم في تتويج منتخب لاروخا بكأس أمم أوروبا أمس بالفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

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وأحرز ويليامز هدف التقدم لمنتخب إسبانيا، قبل أن يتعادل بالمر لمنتخب إنجلترا، ثم يحرز المنتخب الإسباني هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وكتب فابريزيو يو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “برشلونة مستعد للتقدم في المحادثات مع معسكر نيكو ويليامز بدءًا من هذا الأسبوع، حيث يعد هيكل الرواتب عاملاً رئيسياً للمضي قدمًا”.

ويرتبط ويليامز بعرض مع نادي أتليتك بيلباو حتى صيف 2027، كما يوجد شرط جزائي في عقده يبلغ 50 مليون يورو.