"لاعبو بيراميدز شبعانين بطولات".. نجم الزمالك السابق يكشف أسباب فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، على فوز الأهلي الذي حققه على حساب بيراميدز، مؤكدا أنه كان متوقعًا بنسبة كبيرة، رغم الضغط والإجهاد الذي تعرض له الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

وقال "التابعي" في تصريحات عبر قناة etc: "بيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين جيدين، وكان يجب أن يتوج ببطولة منذ وقت طويل، لكن اللاعبين الموجودين (شبعانين بطولات) وهم ذاهبين للنادي لهدف معين".

أضاف: "إدارة بيراميدز تتحمل جزء كبير مما يحدث، واللاعبين ينالون أكبر عقود في مصر وأعلى من الأهلي والزمالك".

وأوضح: "بيراميدز لم يحقق أي بطولة كبيرة حتى الآن، رغم أنه يمتلك كل المقومات وإدارة النادي سبب من الأسباب، ولابد من وجود (الثواب والعقاب)".

أكمل: "رغم تقدم بيراميدز في اللقاء، كان لدي يقين أن الأهلي سيفوز، والتعادل يعتبر في المرحلة الحالية (خسارة) للفريق الأحمر، رغم أن لاعبي الأحمر تعرضوا لضغوط شديدة، واستطاعوا تحقيق الانتصار على بيراميدز، لأنهم فريق كبير معتادين على الألقاب".

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