"استمرار التجارب".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره بلدية المحلة الليلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على تشكيل الأبيض لمواجهة بلدية المحلة، ووضح استمرار عملية التجارب للاعبين الناشئين في التشكيل.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: عمر جابر وحمزة المثلوثي وأحمد مجدي ومحمد عاطف

في خط الوسط: دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر

في خط الهجوم: مصطفى شلبي ويوسف أوباما وإيشو.

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