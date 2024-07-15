اخبار الرياضه

"استمرار التجارب".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بلدية المحلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره بلدية المحلة الليلة في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على تشكيل الأبيض لمواجهة بلدية المحلة، ووضح استمرار عملية التجارب للاعبين الناشئين في التشكيل.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: عمر جابر وحمزة المثلوثي وأحمد مجدي ومحمد عاطف

في خط الوسط: دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر

في خط الهجوم: مصطفى شلبي ويوسف أوباما وإيشو.

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة بالدوري المصري

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا