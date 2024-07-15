شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا أمل الفراعنة الوحيد فى بطولة العالم للاسكواش بعد خروج 5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أصبح البطل المصري الصاعد محمد زكريا، المصنف رقم 64 عالمياً ووصيف بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالنسخة الماضية، الأمل الوحيد للاسكواش المصري فى تحقيق اللقب ببطولة العالم للناشئين نسخة العام الجاري.

وودع 5 لاعبين مصريين من أصل 6 مشاركين في بطولة العالم لناشئي الاسكواش بالمنافسات الفردية، النسخة الحالية من دور الـ 16.

وجاءت نتائج الشباب في دور الـ 16 كالتالي:

ـ فوز محمد زكريا على الأمريكي زاني باتل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-2.

ـ هزيمة عمر عزام أمام الباكستاني عبد الله نواز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 11-8, 12-10.

ـ هزيمة أدهم رامي أمام الماليزي لو وا سيرن بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-6, 8-11, 12-10.

ـ هزيمة مروان عسل أمام الباكستاني مصطفى خان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 10-12, 11-7.