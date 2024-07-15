شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم 11 مركزًا وتحتل الـ67 فى تصنيف التنس العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس ميار شريف 11 مركزًا في تصنيف التنس العالمي، الصادر اليوم الإثنين، لتحتل المركز 67 عالميًا، حيث كانت تحتل المركز الـ 78 عالميًا في آخر تصنيف لاتحاد محترفات التنس.

وحققت ميار شريف بطلة التنس والمصنفة رقم (78 عالمياً) وصافة بطولة تشالنجر كونتراكسفيل للتنس سيدات فئة 125 نقطة بفرنسا عقب خسارتها المباراة النهائية أمام الإيطالية لوسيا برونزيتي (81 عالمياً) بمجموعتين لواحدة (6/4-6/7-5/7).

وتستعد ميار للمشاركة في بطولة باليرمو المفتوحة للتنس سيدات.

وتأهلت ميار شريف للنهائي بعد فوزها على الفرنسية سيلينا يانسيفيتش (225 عالمياً) بمجموعتين لواحدة (6/4-5/7-6/7).

وقبلها فازت في ربع النهائي على الكولومبية إيميليانا أرانجو (122 عالمياً) بمجموعتين دون رد (4/6-2/6).